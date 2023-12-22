Два новых гида тюменских музеев появились на "Артефакте"

На цифровой платформе "Артефакт" запущены мультимедиа-гиды "Торговый дом И.П. Колокольникова. Наследники" музея "Усадьба Колокольниковых" и "От палеозоя до наших дней" краеведческого музея Уватского района "Легенды седого Иртыша".

Музеи стали победителями конкурсного отбора Министерства культуры Российской Федерации по реализации проектов по созданию мультимедиа-гидов с применением технологий дополненной реальности на основе цифровой платформы "Артефакт". Конкурсный отбор проводится в рамках национального проекта "Культура".

Мультимедиа-гид "Торговый дом И.П. Колокольникова. Наследники" знакомит с историей семьи Колокольниковых, одних из крупнейших тюменских чаеторговцев, а также с приблизительным набором товаров, продававшихся в магазинах города Тюмени в конце XIX — начале XX столетия. Мультимедиа-гид "От палеозоя до наших дней" рассказывает об археологических и палеонтологических находках, часах, предметах быта, музыкальных инструментах, сувенирах и т.д.

Всего за период реализации национального проекта "Культура" в музеях Тюменской области создано 15 мультимедиа-гидов на платформе Артефакт. Их посмотрели уже почти 7 тысяч раз.