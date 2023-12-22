Жительница Тюменской области удостоена звания "Мать-героиня"

Фото из архива департамента соцразвития

Владимир Путин присвоил жительнице Тюменской области Марии Гамм звание "Мать-героиня". Это высшее звание Российской Федерации присуждается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Помимо звания будет вручен знак особого отличия - орден "Мать-героиня".

Мария Владимировна Гамм - первая жительница Тюменской области, которая удостоена звания "Мать героиня".

Семья Гамм живет в Исетском районе, в январе супруги отпразднуют 40-летний юбилей совместной жизни. В семье десять детей: семь дочерей и трое сыновей. Девять детей уже создали свои семьи, пять из которых являются многодетными семьями. Всего у Марии Владимировны 37 внуков. В департаменте соцразвития отмечают, что в семье Гамм взаимоотношения основаны на доверии, взаимоуважении, поддержке друг друга. Мария Владимировна является для своих детей образцом для подражания. И сейчас, когда дети уже выросли, она заботится о каждом, понимает и поддерживает, помогает, делится своим опытом и мудрым советом. Андрей Гербертович по профессии электрик, сыновья пошли по его стопам, продолжив семейную династию. А для дочерей — он самый добрый и заботливый папа, который всегда придет на помощь, поддержит.

В 2009 году Мария Владимировна награждена региональной общественной наградой — медалью "Материнская слава", в 2011 году семья Гамм награждена орденом "Родительская слава".