Стритлифтеры провели мастер-класс в реабилитационном центре для подростков

Команда тренеров-наставников из "ВоркаутЦентр-Тюмень", продвигающих в городе стритлифтинг, провели для учасников реабилитационного проекта "Ступени" мастер-класс, чтобы вдохновить их на занятия спортом и приобщить к регулярным тренировкам, сообщает пресс-служба ГАУ "Областной центр профилактики и реабилитации".

С ребятами общались Сергей Мехнин - лидер движения Стритлифтинга России, рекордсмен Книги рекордов России по подтягиванию с утяжелением, судья международной категории по воркауту и стритлифтингу, чемпион Тюменской области по силовому троеборью; Федор Трубин - чемпион России 2019 г. и Европы 2021 г., мастер спорта международного класса по стритлифтингу, финалист 1 и 2 сезонов экстрим-шоу "Супер-ниндзя" на телеканале "СТС"; Алексей Романов - чемпион России по воркауту, мастер спорта по стритлифтингу, занимавший первые места на ряде всероссийских соревнований, а также первое место во фристайле на фестивале "Тюмень сильная" в 2022 г.; Виктория Маслюк - мастер спорта международного класса, победитель множества соревнований, менеджер клуба и член команды "ВоркаутЦентр-Тюмень".

Спортсмены продемонстрировали свое мастерство на турнике, брусьях, перекладинах, показали красивейшие и экстремальные упражнения, вызывающие аплодисменты зрителей, научили базовым элементам работы на тренировочных комплексах, а также предложили в последующем приобщаться к таким занятиям во дворах своих домов по месту жительства.

На протяжении двух часов юные участники проекта "Ступени" не желали слазить со специально доставленного к ним разборного турника, демонстрируя гостям, что тоже кое-что умеют делать с собственным весом и хвастаясь перед товарищами своей отличной физической формой.

По мнению педагогов центра профилактики и реабилитации, на базе которого реализуется проект "Ступени", подобные встречи имеют серьезный мотивационный эффект, заставляющий подростков стремиться к самосовершенствованию, занятию физкультурой и массовым дворовым спортом. Директор учреждения Нариман Караисаев, отмечает, что важно, чтобы реабилитанты после завершения трехмесячной программы вдохновились позитивными примерами, навсегда отказались от всех своих вредных привычек и отправились прямиком в спортклубы и секции, где надежные наставники не дадут им расслабиться и не позволят даже думать о глупостях.