Грамотин: погибшая в поезде Тюмень-Адлер девочка в медпункт не обращалась

В поезде Тюмень-Адлер в возвращавшейся В ЛНР с отдыха группе детей умерла заболевшая девочка, по словам директора департамента соцразвития Тюменской области Дмитрия Грамотина, в медпункт лагеря она не обращалась.

Грамотин сообщил, что в четверг работал на территории лагеря "Олимпийская ребячка", где отдыхали дети. Там ведется проверка регионального Управления Роспотребнадзора и СУСК РФ (уголовное дело на контроле главы СК РФ). Роспотребнадзором взяты пробы у всех сотрудников.

"На данный момент установлено, что погибшая девочка по журналу медпункта не проходила, с жалобами туда не обращалась. В лагере были дети, которые обращались в медпункт и получали лечение. К моменту отправки из лагеря у них диагонстировали уже только остаточные явления, в связи с чем медперсонал передал дополнительные лекарственные средства в дорогу", - цитирует слова Грамотина информцентр правительства ТО.

Перед выездом был провели положенный медосмотр. Детей с температурой не было. Ребят передали сопровождающим, которые в своих комментариях подтверждают, что их подопечные были здоровы.

Что касается жалоб на низкую температуру в лагере, то температура воздуха в помещениях лагеря соответствует всем нормам, сотрудники лагеря контролировали пребывание детей на улице и не допускали переохлаждения.