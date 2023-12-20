Ирина Широкова готовится отвечать на вопросы тюменской молодежи

Вопросы о молодежной политике региона тюменцы могут задать до 24 декабря, прямой эфир с директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ириной Широковой 26 декабря начнется в 10:00 в сообществе Moi-portal.ru.

"Наша молодежь очень активна, ребятам часто приходят разные идеи, на которые они хотят получить обратную связь, тут важна скорость ее получения. Мы всегда стараемся быть вместе с молодежью, создавать инструменты простой и быстрой коммуникации. Надеюсь, прямой эфир станет одним из таких", - отметила Широкова.

Отправить вопрос о работе сферы молодежной политики и ближайших планах, жители региона могут по ссылке до 24 декабря, в форме важно указать контакт для обратной связи.