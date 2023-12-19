Тюмнцам запретили запускать фейерверки на пешеходной улице

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Тюмени заместитель главы города Пётр Вагин отметил необходимость обратить особое внимание при организации новогодних и рождественских мероприятий на пожарную безопасность в учреждениях культуры, размещенных в деревянных зданиях.

В частности, Вагин отметил важность информирования жителей и предпринимателей с пешеходной улицы Дзержинского о требованиях пожарной безопасности и безопасности при использовании пиротехнических изделий. "Чтобы сохранить пешеходную Дзержинского во всей красе, здесь не стоит запускать фейерверки", - отметили в горадминистрации, добавив, что такие рекомендации уместны и для других локаций, не отвечающих требованиям по запуску пиротехники.

Правила использования размещены на каждой упаковке с пиротехникой. Не пренебрегайте мерами безопасности, чтобы не омрачить праздник себе и близким.