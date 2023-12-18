В Тюменской области снизилось число смертельных отравлений наркотиками

17:40 18 декабря 2023
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Количество смертельных отравлений наркотиками в Тюменской области за десять месяцев 2023 года снизилось более чем на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертельных случаев отравлений среди подростков не зарегистрировано, сообщает пресс-служда губернатора.

В октябре 2023 года межведомственной рабочей группой Государственного антинаркотического комитета была проведена проверка в сфере реализации государственной антинаркотической политики в Тюменской области, отметил Александр Моор. "Наша совместная деятельность достойно оценена. И очень важно сохранять намеченные положительные тенденции", – обратился к участникам заседания региональной антинаркотической комиссии глава региона Александр Моор.

 

 

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