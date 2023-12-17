Владимир Путин посетил стенд Тюменской области на выставке "Россия"

Президент России Владимир Путин осмотрел стенд Тюменской области на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве

Главу государства сопровождали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Максим Орешкин. Пояснения давали генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова и администраторы стендов.

Экспозиция "Регионы России" знакомит посетителей с достижениями всех 89 субъектов Федерации в различных сферах – промышленности и сельском хозяйстве, образовании и науке, культуре, туризме и спорте. На стендах также представлена информация об истории, достопримечательностях и уникальных природных богатствах регионов.

Фото Kremlin.ru/ Сергей Фадеичев, ТАСС