Тюменские студенты примут участие в исследовании

Стартовало Исследование студенческой среды региона. Молодые люди могут заполнить анкету — поделиться своим мнением на темы: жилье, финансы, карьера и внеучебная деятельность. Опрос можно найти в сообществе Студенческого совета Тюменской области во "ВКонтакте".

Команда Студсовета региона совершила две поездки — провела для тоболяков и ишимцев фокус-группы по Исследованию студенческой среды. Такую работу активисты региона проводят на протяжении трех лет: изучают реалии студентов учебных заведений высшего образования, колледжей и техникумов Тюменской области.

Участниками фокус-групп стали 47 человек, среди них: представители административно-педагогического состава колледжей и университетов, студенты Ишимского и Тобольского педагогических вузов, а также учащиеся медицинских учебных учреждений и многопрофильных техникумов. Студенты и представители образовательных организаций в формате обсуждения отвечали на предложенные в анкете вопросы.

"Мы сумели собрать на одной площадке как взрослых — преподавателей и представителей администрации, так и студентов. Общение в неформальной обстановке помогает понять друг друга лучше и придумать интересные решения", — рассказала редакции Мой-портал.ру Мария Кунченко, активистка Студенческого совета Тюменской области.