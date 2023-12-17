Тюменская область в лидерах по динамике предоставления платных услуг

По данным Росстата и Тюменьстата, в Тюменской области развивается рынок платных услуг населению. Регион находится в лидерах УрФО.

Согласно статистике, в октябре жители Тюменской области заплатили более 13 млрд рублей за платные услуги — на 7,1% больше, чем в том же месяце 2022 года. Процент выше общероссийского (5,1%) и самый высокий в Уральском федеральном округе.

За 10 месяцев объем предоставленных платных услуг в регионе составил 135 млрд 075,7 млн рублей, прирост по сравнению с прошлым годом - 3,5%. Это второй показатель в УрФО после Свердловской области (6%).

С начала года услуги зарубежного туризма подорожали на 36,4%, медицинские — на 11,8%, образовательные — на 9,4%, организаций культуры — на 6,5%, телекоммуникационные — на 5,7%, транспортные — на 5,1%, правовые — на 4%, бытовые — на 3,1%, ЖКУ и аренда квартир — на 2,7%, сообщает Вслух.ру.