Вредит ли лесу рубка новогодних деревьев, рассказали специалисты

В региональном департаменте лесного комплекса сообщили, что объемы заготовки новогодних елей для Тюменской области не велики и не сказываются отрицательно на общей экологической обстановке региона, а причиненный в ходе рубок незначительный ущерб устраняется в том числе путем естественного лесовосстановления.

– Елочные базары реализуют приобретенные елки по договорам купли-продажи у лесозаготовителей как нашего, так и соседних регионов, – рассказала специалист пресс-службы областного департамента Инна Веретина.

Заготовка новогодних деревьев ведется в соответствии с требованиями лесного законодательства. Так при вырубке новогодних елей по договорам купли-продажи покупатели обязаны соблюдать правила заготовки древесины, правила ухода за лесами и правила пожарной и санитарной безопасности в лесах. Лесосечные работы выполняются в соответствии с технологической картой лесосечных работ, сообщает Тюменская область сегодня.

– Для новогодних праздников в 2023 году реализовано крупных 17 елей. В прошлом году – 18 елей. Количество заготавливаемых деревьев варьируется год от года, оставаясь примерно на одном уровне, и зависит от поступающих заявок от администраций в целях установки елей в школах, детских садах и иных муниципальных учреждениях. Особых требований к новогодним елям действующим законодательством не установлено, – объяснили в ведомстве.