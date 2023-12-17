В Тюменском районе завершилась работа патриотического проекта "Герои нашего времени"

В муниципальных образованиях Тюменского района: Успенском, Переваловском, Московском, Каскаринском, Боровском и Червишевском прошел ряд встреч с участниками СВО и ветеранами боевых действий. В них поучаствовали 430 школьников, педагогов и работников Домов культуры. На встречах, бойцы поделились своими историями из жизни и ответили на вопросы молодежи. Один из них показал мастер-класс по тактической медицине, а ветеран-пограничник сыграл на гитаре. О своей деятельности рассказали и волонтеры клуба взаимопомощи Тюменского муниципального района "#МЫ ВМЕСТЕ" и социальный координатор фонда "Защитники Отечества".

Участники обсудили добровольческую деятельность в направлении патриотики и создали арт-объект — он символизирует единство населения Тюменского района.

— Через проект мы помогаем в патриотическом воспитании молодежи Тюменского района, формировании уважительного отношения к военнослужащим и добровольцам, которые занимаются помощью бойцам и их семьям. Участники узнали о примерах героического служения военных, ветеранов и о волонтерской помощи, — рассказала Екатерина Багаева, руководитель проекта "Герои нашего времени".

Проект — победитель конкурса молодежных инициатив "Моя идея". Екатерина Багаева выиграла 95 000 рублей на реализацию своего проекта, сообщает КП-Тюмень.