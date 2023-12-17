В Тобольске врачи помогли пациенту с осложнением язвы

В тобольской Областной больнице № 3 оказали помощь пациенту с тяжелым осложнением язвы. Обследование выявило сквозное отверстие в стенке его желудка. Состояние усугубляли и множественные сопутствующие заболевания.

Пациенту требовалась экстренная хирургическая помощь. Операция прошла успешно, но в связи с поздним обращением у пациента успел развиться перитонит, который спровоцировал почечную недостаточность и в организме уже успели накопиться вредные вещества. Патология нарушила работу печени, легких, сердца и негативно влияла на течение послеоперационного периода.

– Традиционные методы лечения послеоперационной раны не давали положительных результатов, поэтому мы прибегли к вакуум-терапии. Параллельно реаниматологи восстанавливали работу почек, а фармаколог подбирал наиболее эффективную лекарственную терапию, – рассказал заведующий отделением гнойной хирургии Игорь Амелин.

Врачам удалось остановить воспалительный процесс и нормальную работу всех органов. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ № 3 (г. Тобольск).