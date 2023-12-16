Развивающее Арт-пространство открылось в тюменском "Роднике"

В декабре в тюменском Реабилитационном центре "Родник" открылось новое развивающее Арт-пространство для детей с инвалидностью и их родителей. Центральным объектом пространства стала стена для рисования, выкрашенная грифельной краской.

Игровую оборудовали модульными мягкими элементами, бизибордами и десерторией для взрослых. В свободное от процедур время родители могут занять детей и отдохнуть.Проект родился на стыке потребностей и возможностей. К реализации идеи подключились тюменские компании и предприниматели — ООО "Стеклотех", ООО ПК "Мебельгрупп", ООО "Строительный двор", компания "NATAN GROUP" и "Умничка". "В будущем новое пространство станет местом притяжения семей, которые проходят реабилитацию в центре.

Открытие пространства приурочили к Международному дню инвалидов. Для родителей провели творческий мастер-класс по созданию новогоднего украшения на елку. Дети же по достоинству оценили полет мысли, когда стена перед тобой — это чистый лист для творчества.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).