В Тюмени пройдет ночная экскурсия в часовой комнате "Городской думы"

Экскурсии в часовую комнату музея "Городская дума" (ул. Ленина, 2) пройдут 29 декабря и 6 января. Начало мероприятия — после закрытия музея, с 21 до 22 часов.

Первые общественные часы в Тюмени появились на здании городской управы в 1857 году. Часовому механизму отведено отдельное помещение, а его стокилограммовые гири опускаются вниз до цокольного этажа. Механизм, который до сих пор находится в рабочем состоянии, построил крестьянин Алексей Трусов.

Бой часов был слышен в разных частях города, особенно звонко звучали колокола. Раньше они располагались в специальной вышке на крыше здания. Со временем вышку демонтировали, а колокола сняли. Один из колоколов установили прямо в часовой комнате, сообщает Тюменская линия.