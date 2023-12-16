Как социальные сети влияют на наш мозг и психику

Непрерывный информационный поток сильно воздействует на психологическое состояние человека. Это может проявляться в колебаниях настроения, раздражительности и нервозности. Более того, из-за пагубного воздействия бесконтрольного поглощения контента, скроллинга лент социальных сетей и постоянного потока уведомлений развивается рассеянность внимания, и ухудшается концентрация.

Хуже всего то, что использование информационных технологий уже перерастает в привычку. Например, люди склонны постоянно отвлекаться на уведомления и сообщения даже в отпуске, где информационный детокс должен, наоборот, быть максимально востребован. Желание оставаться в постоянно меняющемся виртуальном мире не позволяет полноценно насладиться отдыхом, сообщает Тюменская область сегодня.

– Частое пребывание в социальных сетях может вызвать стресс, недостаток сна и тревожность. Постоянная потребность быть в курсе новостей, необходимость отвечать на комментарии и поддерживать свой онлайн-образ со временем становится источником постоянного давления и беспокойства, – комментирует интернет-зависимость бизнес-коуч и блогер Екатерина Гринс.