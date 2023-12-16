Ишимских школьников познакомили с экологическими правилами в интерактивном формате

В Ишиме и Ишимском районе завершился экологический проект "ЭкоШкола". Ученики посетили обучающие занятия, собрали макулатуру и сделали кормушки для птиц, а также приняли участие в тематическом квизе и турнире по настольным играм.

В проекте поучаствовали 353 школьника с пятого по седьмой класс МАОУ Плешковской СОШ и МАОУ СОШ №5 города Ишима. Участники прошли экологический квест — они соревновались в сборе макулатуры и пластика, рисовали плакаты, создавали кормушки и эко-костюм.

Для учеников провели интерактивную игру и лекцию на тему переработки отходов. Также школьники приняли участие в турнире по настольным играм: повторили правила сортировки мусора, поговорили об экологических проблемах. Кроме того, для них состоялся онлайн-конкурс текстов на тему "Что для меня экологическое образование?". Автор лучшего сочинения получил в подарок брендированную футболку проекта. На итоговом мероприятии "ЭкоШколы" состоялся интерактивный квиз "Мусор или сырье. Переработка отходов".

— Мы хотели повысить экологическую культуру школьников нашего района. Участники проекта узнали о неправильном поведении человека в природе, о его влиянии на окружающую среду и способах улучшения экологической ситуации, — рассказала Анна Эйхман, руководитель проекта "ЭкоШкола".

Проект — победитель конкурса молодежных инициатив "Моя идея". Анна Эйхман выиграла 55 000 рублей на реализацию своего проекта, сообщает КП-Тюмень.