В Ярково модернизируют первичное звено тюменского здравоохранения

В ярковскую областную больницу №24 в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" поступила видеоэндоскопическая система.

Система представляет собой диагностическую систему экспертного класса. Она оборудована видеоэндоскопом, отличной передачей цвета и высокой прочностью конструкции. Для лучшей визуализации сосудов и мелких структур слизистой оболочки добавлена система мультиволн. Встроенный жесткий диск с большим объемом памяти позволит сохранить огромное количество отчетов диагностики, фотографий, видео, данных пациентов. Вся информация выводится на монитор.

По словам врача-эндоскописта Владимира Краско, новое оборудование себя уже зарекомендовало только с лучших сторон. Экспертный класс диагностической системы обеспечивает высокое качество и четкость, а это значит, что случаи выявления патологий на ранних стадиях только увеличатся, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.