Тюменские ветераны и волонтеры собрали новогодние подарки для участников СВО

Праздничный привет землякам, находящимся в зоне боевых действий, передали тюменские ветераны, волонтеры и организации. Они собрали сотни коробок, мешков, упаковок, чтобы доставить радость бойцам. Отправка груза состоялась 15 декабря из Казарово. Также в зону СВО направили восемь автомобилей высокой проходимости и походную баню, сообщили в пресс-службе реготделения "Единой Росссии".

Председатель общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов рассказал, что груз традиционно собирается по заявкам тюменских военных подразделений. В этот раз к автомобилям, зимним вещам и генераторам добавили сладости, теплые письма от тюменских детей и новогодние поделки. Подарки к Новому году получат абсолютно все подразделения из Тюменской области. “Также мы запустили акцию - привозим с фронта сломанные бензопилы и другие устройства, чиним и отправляем назад”, - поделился Нуртдин Ибрагимов.

Ветеран отметил заслуги волонтеров и предпринимателей из Борков, Дубровного, Нижней Тавды, Горьковки и Аромашево. Делегация из Ялуторовского района упаковала немало сладостей, каждому подразделению достанется по 5-6 коробок. “С ветеранами-пограничниками работаем постоянно, в этот раз привезли сотню коробок, сформированных в виде подарков. Отправляем мед, варенье, сухофрукты, письма, открытки от школьников и новогодние игрушки. Мы надеемся, такой набор поднимет настроение нашим ребятам”, - отметил директор комплексного центра социального обслуживания населения Ялуторовского района Иван Фильберт.

Неизменными участницами всех отправок, организованных ветеранами-пограничниками, остаются “Горьковские берегини”, жизнерадостные пенсионерки с активной жизненной позицией. Они в совершенстве освоили плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей и других необходимых бойцам вещей. Как признаются волонтеры, их работа продолжается чуть ли не круглые сутки: они не только встречаются в рабочем пространстве, но и берут работу на дом. В эту посылку они поместили четыре большие сети, нашлемники, костюмы “Леший”, носки и сладкие подарки.

Руководитель исполкома отделения "Офицеров России" в Тюменской области Александр Сукаченко поблагодарил земляков за неравнодушие:

Всем огромное человеческое спасибо за ту работу, которую мы вместе проводим. Это нелегкие времена для нашей страны, но мы еще больше сплотились. Победа будет за нами”. Самые активные участники сбора получили подарки и благодарности от регионального отделения партии “Единая Россия”.

Немалая часть оборудования и вещей закуплена на средства, собранные в рамках акции ”100 миллионов для Победы”.

“Люди каждый день вносят посильный вклад в нашу общую победу. Благодаря их отзывчивым сердцам наши бойцы на передовой регулярно получают самые необходимые вещи. Нам удается оперативно отреагировать на нужды наших ребят, потому что на тюменской земле живут неравнодушные люди, настоящие патриоты”, - подчеркнула руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия", председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова. Она напомнила, что в рамках акции “100 миллионов для Победы” собрано около 58 миллионов рублей, пожертвованные сотнями компаний и тысячами людей.