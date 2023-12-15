Около 180 детей из ЛНР отдохнут в тюменских лагерях

В детских центрах "Ребячья Республика" и "Олимпийская Ребячка" для детей из Краснодонска организовали две внеканикулярные смены — с 8 по 13 декабря и с 12 по 19 декабря.

Гости познакомятся с туристическими особенностями нашего региона, посетят мастер-классы и обучающие занятия по гостиничному делу, туризму и ресторанному сервису. Итогом станет брифинг, на котором каждый отряд представит свой туристический маршрут по городам России.

Краснодонские школьники успешно защитили социальный проект в рамках форума детских идей "Лидеры Мы вместе". Ребята также примут участие в слете "Большая перемена".

Дети отдыхают в рамках соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом. О важности общения юных тюменцев с детьми из ЛНР писал в своих соцсетях глава региона Александр Моор.