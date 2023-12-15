Секции Тобольска, Ишимского района и Ялуторовска выиграли по комплекту туристского снаряжения

Фото предоставлено пресс-службой Дворца творчества и спорта «Пионер»

В Тюменской области завершился региональный заочный конкурс с ресурсной поддержкой среди муниципальных образований на лучшую организацию работы по туристско-краеведческой направленности.

Изучив предоставленные участниками материалы, конкурсная комиссия оценила и выбрала лучших по показателям организационной, походной, образовательной и конкурсной деятельности. Победителями конкурса стал Дом детского творчества Тобольска, спортшкола Ишимского район, Центр туризма и детского творчества Ялуторовска. Все победители получат ресурсную поддержку: комплект туристского оборудования и снаряжения. Поздравляем и желаем новых достижений!

Конкурс проводили департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и Дворец творчества и спорта "Пионер", Региональный ресурсный центр детско-юношеского туризма и краеведения Тюменской области.