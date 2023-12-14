В Тюмени открыли первый в УрФО проектный офис Фонда культурных инициатив

11:11 14 декабря 2023
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Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив расположился на первом этаже Тюменской областной научной библиотеки имени Менделеева, церемонию открытия предварило подписание двух соглашений о сотрудничестве между правительством Тюменской области и фондом, между библиотекой и фондом.

"Проектный офис, создание которого в Тюмени поддержало региональное правительство, должен способствовать созданию эффективной системы взаимодействия с Президентским фондом культурных инициатив и творческими командами-заявителями, а также увеличению конверсии одобренных заявок", - сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер на открытии офиса.

Генеральный директор Фонда Роман Карманов отметил приоритетные направления работы организации. Проектный офис — это площадка, где можно получить консультацию при оформлении заявок на участие в грантовых конкурсах ПФКИ; место встречи творческих людей, где они могут объединяться в команды и создавать общие проекты; образовательное пространство, которое даст возможность проводить семинары, лекции, встречи регулярно. 

Роман Карманов: "У нас нет обязательной программы открытия офисов. Открываемся в регионах, которые в этом заинтересованы. Место тоже имеет значение. В библиотеку люди будут приходить охотно. Творческое комьюнити возникнет именно здесь".

Президентский фонд культурных инициатив активно развивает сеть региональных проектных офисов, сотрудники которых проходят обучение в Фонде, вникают в особенности конкурсных документов и формы заявки, изучают критерии оценки. В дальнейшем эти сотрудники будут проводить образовательные мероприятия, прокачивая навыки социокультурного проектирования творческих команд.

Офис будет работать по будням с 09:00 до 18:00, пятницу с 09:00 до 16:45, суббота и воскресенье выходной, тел. 8 (3452) 565-300 (добавочный 1221), адрес эл. почты - pfcitmn@ya.ru

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