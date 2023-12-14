Патриотическое воспитание юных тюменцев находится на должном уровне, считают городские депутаты

В Тюмени в системе общего и дополнительного образования на высоком уровне ведется работа по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, усилиться в этом направлении стоит спортшколам и учреждениям культуры, к такому выводу пришли депутаты гордумы на заседании постоянной комиссии городскому общественному самоуправлению при обсуждении информации администрации Тюмени об организации деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию и мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти.

Директор департамента по спорту и молодежной политике Сергей Борисевич в докладе детально рассказал о тематических мероприятиях, акциях по сохранению исторической памяти и связанных с поддержкой участников специальной военной операции и их семей. В Тюмени работают городской координационный совет по патриотическому воспитанию подростков и молодежи как диалоговая площадка для объединения усилий всех субъектов патриотической работы и муниципальная комиссия по поддержке участников СВО и их семей. Программы дополнительного образования патриотической направленности, формирующие знания в области обороны и начальной военной подготовки реализуют в центрах "Град", "Клуб Кижеватова" и "Алый парус". В последнем организованы профильные группы Росгвардии, ГИБДД и МЧС. В 2023 году на базе "Алого паруса" организован муниципальный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" с современной учебно-материальной базой, в его задачи входит практическая подготовка по основам военной службы, военно-патриотического воспитания. В октябре прошли учебные сборы для 90 обучающихся специализированных классов по допризывной подготовке, военные сборы за год пройдут более двух тысяч городских десятиклассников. За 2023 год в ряды Юнармии принято 319 школьников, в целом в Тюмени 44 отряда юнармейцев, в организации состоят 1 529 ребят, они участвуют во всех городских мероприятиях патриотического направления. В "Движении первых" состоят более 8 тысяч человек, в том числе 6 тысяч школьников, создано одно местное отделение и семьдесят первичек, деятельность организации также предполагает патриотическое воспитание и историческую направленность.

В докладе также отмечено, что масса мероприятий рассчитана на все возрастные категории, это позволяет объединить детей, молодежь, взрослых и ветеранов. Большой вклад в сохранение исторической памяти вносят 8 городских поисковых отрядов. В городе ведется работа по формированию информационной системы "Книга памяти", в нее собраны сведения о 11 572 ветеранах, запуск ресурса запланирован в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, деятельность по увековечению памяти героев воинов.

Депутат Юрий Коновалов уточнил, достаточно ли центров в городе по военно-патриотическому воспитанию и каким требованиям должен соответствовать педагог дополнительного образования, чтобы вести такую работу с детьми и молодежью. По словам Борисевич, пока трех центров достаточно, тем более что работа ведется не только в них, но и в 26 учреждениях доп образования, охват которых превышает 40 тысяч ребят. Для педагогов требования стандартные — высшее или среднее специальное педагогическое образование, ведутся переговоры с одним из городских колледжей о подготовке специалистов военно-патриотического направления, сейчас для работы с подростками и студентами привлекаются инструкторы центра "Воин".

Владимир Долгих отметил, что патриотическое воспитание в Тюмени организовано на очень высоком уровне и выразил пожелание, чтобы военно-патриотическое воспитание не ограничивалось образовательными учреждениями и пришло в спортивные школы, а также в учреждения культуры.

Екатерина Вешкурцева призвала коллег-депутатов уделять больше внимания учреждениям образования и молодёжной политики в своих избирательных округах.

Председатель постоянной комиссии Степан Киричук поддержал коллегу, подчеркнув, что на подобных встречах депутаты должны быть готовы к диалогу с детьми и молодежью. "Я часто бываю в перечисленных образовательных учреждениях и вижу своими глазами, что патриотические мероприятия и акции пользуются у учащихся большой популярностью, – прокомментировал доклады коллег председатель постоянной комиссии Степан Киричук. – Очень важно, что этому направлению работы уделяется особое внимание во всех школах нашего города. Тематические занятия с ветеранами и участниками боевых действий оказывают огромное влияние на формирование личности и мировоззрения каждого молодого человека. И хорошо, что людей, которые могут поделиться своим опытом, в Тюмени очень много. Радует также, что продолжается большая работа по созданию и пополнению школьных музеев, и это непростое дело поставлено у нас на самый высокий уровень".