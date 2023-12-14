В Тюмени подведут итоги конкурса на лучшую практику соцконтракта

В региональном центре "Семья" 15 декабря подведут итоги регионального конкурса "Лучшие практики реализации социальных контрактов в Тюменской области".

На мероприятии состоится награждение лауреатов и дипломантов конкурса "Лучшие практики реализации социальных контрактов в Тюменской области", мотивационная сессия для участников конкурса и руководителей межрайонных управлений социальной защиты населения Тюменской области, для журналистов запланирован пресс-подход директора департамента социального развития Тюменской области Дмитрия Грамотина, лауреатов и дипломантов конкурса.

Социальный контракт помогает малоимущим семьям улучшить свое материальное положение. Заключить его могут семьи и одиноко проживающие граждане, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Соцконтракт предполагает не просто выплаты — для каждого гражданина или семьи разрабатывается индивидуальная программа действий для решения проблемы и повышения уровня доходов.