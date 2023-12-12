Форум замещающих семей провели в Тюмени

11 декабря на базе регионального центра "Семья" прошел IX региональный форум замещающих семей. Участие в форуме приняли около 600 человек: кроме студий центра "Семья", работали диалоговые площадки во всех районах и городах Тюменской области, организованные органами опеки и попечительства и специалистами комплексных центров социального обслуживания населения.

С принятием ребенка в семью всегда возникает много вопросов: какие нужны документы, как пройти период адаптации, научиться любить и принимать друг друга. В качестве экспертов на форуме выступили представители региональных органов власти - департамента социального развития, департамента труда и занятости, департамента здравоохранения, а также специалисты органов социальной защиты населения, органов опеки и попечительства, эксперты Регионального центра "Семья".

Евгения Мунаева, руководитель Агентства развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних:

Стать замещающей семьей – ответственный шаг, решиться на который непросто. Главная задача замещающей семьи – научить ребенка, который потерял доверие к миру, любить жизнь, восстановить его доверие к людям, адаптировать и социализировать, учитывая его возрастные и личностные особенности. Участие в форуме принимают те, кто уже стал замещающей семьёй, а также те, кто только задумался о приеме ребенка в семью.

Участники обсудили детско-родительские отношения, кризисы возрастного развития, адаптацию и социализацию ребенка в приемной семье, методики оказание ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Родители подростков смогли проконсультироваться со специалистами в вопросах правовой и финансовой грамотности несовершеннолетних, обсудить подростковые девиации, информационную безопасность детей и подростков в сети Интернет.

Традиционно участниками и соорганизаторами форума стали постоянные партнёры: АНО "Агентство социальных услуг и технологий "Семейная академия" и Ассоциация замещающих семей Тюменской области. Председатель Ассоциации Вера Аредакова поделилась с участниками опытом работы с приемными семьями, а также пригласила желающих вступить в сообщество, пояснив, что для этого необходимо только желание - достаточно просто вступить в группу "ВКонтакте".

Форум замещающих семей проводится в рамках реализации программы сопровождения замещающих семей, целью которой является оказание профессиональной помощи замещающим семьям в создании условий для полноценного развития и социализации приемного ребенка. Это ежегодное мероприятие проводится по инициативе департамента социального развития Тюменской области, координирует работу форума Региональный центр "Семья".

В Тюменской области на учете состоят 5,9 тысячи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 95% из них воспитываются в семьях граждан. В течение пяти лет в Тюменской области более чем на 6% снизилось количество детей, оставшихся без попечения родителей.