В Армизонской районной больнице сменили руководителя

Виталий Ушаков назначен новым руководителем Армизонской районной больницы
Он закончил Тюменскую медицинскую академию в 2014 году, затем прошел обучение в интернатуре по хирургии. Спустя 2 года получил сертификат эндоскописта. Работал в Областной клинической больнице № 2 и в Медицинском городе.
По итогу встречи с инициативной группой жителей Армизонского района достигнут ряд договоренностей, первой из которых была запланирована организация выездных консультаций узкопрофильных специалистов в районную больницу.
13 декабря в Армизонской районной больнице проведут прием пациентов узкие специалисты: кардиолог, ревматолог, эндокринолог. 17 декабря будут работать эндокринолог, кардиолог, уролог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и врач УЗИ.
Данный вопрос находится на контроле Департамента здравоохранения Тюменской области.
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