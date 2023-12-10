Тюменцы могут улучшить позиции своего города в конкурсе

Более 24 тысяч голосов на ежегодном Всероссийском конкурсе "Город России. Национальный выбор" у Тюмени. Сейчас областной центр на 14 месте в рейтинге.

87 мегаполисов распределены в списке согласно полученным голосам в ходе интернет-голосования на самый привлекательный и узнаваемый город. Следовательно, если после прочтения новости сделать свой выбор, то областной центр может обогнать своих соседей, как минимум - Самару.

Сейчас Тюмень лидирует среди столиц Уральского федерального округа. Челябинск находится на 16 месте, Екатеринбург – на 32-м, Ханты-Мансийск – на 37-м, Курган – на 43-м, Салехард – на 48-м.

Голосование проходит на официальном сайте город-россии.рф. Оно не подразумевает регистрации, подтверждений по смс или почте, оплаты, сообщает Вслух.ру.