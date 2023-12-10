"Романтика зимы" открылась в Ялуторовске

7 декабря в Ялуторовском музейном комплексе открылась выставка "Романтика зимы". В музее "Торговые ряды" под таким названием собраны работы тюменских, тобольских и ялуторовских художников, которые погружают в великолепные зимние пейзажи, украшенные белым снегом, мягкими оттенками сумерек и игрой света, зачаровывают своей красотой и атмосферой таинственности.

В рамках недавней Всероссийской акции "Ночь искусств" в музее "Торговые ряды", к примеру, показали драматическую зарисовку "Легенды старинного города" с участием учащихся местной школы. А также организовали мастер-класс "Сладкие истории уездного города", участники которого могли создать и задекорировать свой шоколадный десерт.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.