В Тюмени завершился проект о донорстве крови и костного мозга "В регистре"

За три месяца проекта для тюменцев провели более 30 лекций о донорстве костного мозга и гемопоэтических стволовых клетках. Во время лекций все заинтересованные и подходившие по здоровью люди могли вступить в регистр доноров костного мозга. Участниками проекта стали более 640 жителей Тюмени, из них 148 стали благотворителями. Также в сообществе "Волонтеры-медики|Тюменская область" в социальной сети ВКонтакте публиковались обучающие тематические видеоролики.

В финале проекта состоялось открытие фотовыставки с серией портретов активных деятелей региона, вступивших в реестр. На каждой работе размещен QR-код на видеоролик — изображенный на снимке человек рассказывает о сдаче костного мозга. Участники события прослушали лекцию об основах и значимости темы, а также узнали историю от реципиента костного мозга.

"С помощью нашего проекта мы хотели увеличить количество доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, потому что в настоящий момент в России нехватка донорских материалов и много нуждающихся в трансплантации. Лекции и фотопроект помогли развеять мифы и показали, что донором может стать совершенно любой человек, с разными интересами и увлечениями", — рассказала редакции Moi-portal.ru Дарина Чиркова, руководитель проекта "В регистре".



Проект "В регистре" является одним из победителей конкурса молодежных инициатив "Моя идея". Дарина Чиркова выиграла 100 000 рублей на его реализацию.