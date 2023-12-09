Ишимскому музейному комплексу им. П.П. Ершова исполнилось сто лет

Первый ишимский музей был открыт 1 октября 1923 года в Доме Советов. Не раз менялись его адреса и сотрудники. За несколько десятков лет он пережил семнадцать заведующих, пять переездов и два закрытия. Музей в Ишиме был создан стараниями одного человека - краеведа-энтузиаста Г. Левина, собиравшего и систематизировавшего исторические экспонаты, природные диковины и археологическое наследие окрестностей Ишима.

Сегодня в составе комплекса несколько структурных подразделений: Арт-галерея, краеведческий музей "Городская управа", Музей П.П. Ершова, музей-усадьба "Комиссариатский дом" в селе Ершова, Туристско-информационный центр. Здесь проходят выставки, литературные вечера, мастер-классы, конкурсы.

В честь 100-летнего юбилея музейный комплекс им. П.П. Ершова предложил юным землякам (от 5 до 14 лет) принять участие в конкурсе рисунков, связанных с историей города или родного края. Сотрудники Арт-галереи принимают работы до 25 декабря, итоги подведут уже 30 декабря 2023 года.

По материалам Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.