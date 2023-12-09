Торговля на улице Дзержинского популярна у тюменцев

Первой пешеходной в Тюмени улице Дзержинского исполнился один год. 17 декабря 2022 года открылись 15 специальных теплых домиков. Здесь можно купить различные изделия ремесленников, сувениры, конфеты, билеты на мероприятия, продукты питания, напитки и многое другое, сообщает Вслух.ру.

В декабре 2022 года оборот составил 2,48 млн рублей, за 10 месяцев 2023-го – 21,03 млн рублей. То есть стабильно больше 2 млн в месяц. Такую статистику представила директор департамента потребительского рынка Елена Еремина на заседании в гордуме.

"Огромной популярностью пользуются у туристов изделия ремесленников, которые представлены на пешеходной улице Дзержинского. Она стала обязательной локацией для посещения во время каждой обзорной экскурсии. Год работы пешеходной улицы наглядно показал, что туризм не просто способен развивать экономику муниципального образования, но и бережно сохранять и транслировать главные ценности – любовь к своему городу, уважение к местным культурным традициям", - ранее комментировал глава города Руслан Кухарук.