В тобольском агротуркомплексе откроется "Зимняя сказка"

С 15 декабря до 15 января гости смогут встретиться здесь с Дедом Морозом, покататься с ним в санях, принять участие в народных забавах. Новогоднюю программу для детей и взрослых "Зимняя сказка" подготовили в агротуристическом комплексе "Золотая подкова" в д. Русские Медянки, рассказала руководитель и основатель "Золотой подковы" Дания Абдуллина.

На территории откроется резиденция Деда Мороза, мастерская сказочного волшебника, в которой будут проходить занятия, например, по изготовлению новогодних открыток в стиле 80-х.

Пространство украсят огромными арт-объектами из тюков сена в виде медведя, зайца, трех поросят. Готовят к Новому году и снежный городок с персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой, снеговиками, символом 2024 года – драконом.

В новогодние праздники хозяева "Золотой подковы" предусмотрели приготовление блюд сибирских татар, например, мясо, запеченное в костровой яме. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по пельменям.

Агротуристический комплекс "Золотая подкова" находится в 19 км от Тобольска. Его посещают жители Тюменской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и даже Камчатки. Концепция этого места заключается в рассказе о дружбе коренных жителей Тюменской области — русских и сибирских татар, сообщает Тюменская линия.