О влиянии холода на здоровье, рассказала врач

Сильные морозы негативно сказываются на эндокринной системе. - Люди, страдающие различными эндокринопатиями, чаще всего имеют нарушения в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе, изменения эндокринной функции поджелудочной железы, нарушения щитовидной железы. Все эти проблемы в здоровье усиливаются из-за низких температур, что приводит к дезадаптации организма. Аллергикам в морозы нужно быть осторожнее вдвойне, холод тоже вызывает аллергические реакции, - пояснила врач-терапевт Лидия Захарова.

Младенцы и пожилые люди хуже переносят воздействие холода на организм из-за изменений терморегуляции. Здоровый образ жизни, прием витаминов и минералов, особенно Д3 и железа, помогут организму адаптироваться и легче перенести морозы.

Если у вас проявляются слабость, головокружение, расстройства сна, склонность к частым рецидивирующим ОРВИ, зябкость, ощущение "холодных рук и ног", лучше обратиться к врачу.



В минусовые температуры жирная кожа становится нормальной. Хуже тем, у кого кожа сухая. Зимой она становится слишком чувствительной. Мороз помогает в борьбе с болью. Порой при сильной головной боли достаточно прогуляться по морозу — и через 30 минут вы будете чувствовать себя полегче, сообщает Мегатюмень.