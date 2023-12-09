Историю метеонаблюдений представили в тобольском музее

В мемориальном здании Губернского музея стартовал новый выставочный проект "МетеО", рассказывающий об истории наблюдений за погодой в городе Тобольске. Здесь можно увидеть старинные приборы для метеорологических наблюдений и тематические издания, макеты, карты и документы, рукописные отчеты и сводки.

Знания о прогнозе ценны для энергетики и связи, сельского хозяйства и рыболовства, транспорта, строительства, навигации, и многих других отраслей. Самая первая сеть метеорологических станций в России появились вовсе не в столицах, а здесь, в Сибири.

Экспозиции расскажут об открытии в конце XIX века метеорологической станции при Губернском музее, благодаря чему на старых фотографиях можно увидеть венчающий здание прибор для измерения направления и скорости ветра, а также познакомят с интересными фактами о вечном спутнике Земли, красавице Луне. Посетить выставку можно до 24 декабря 2023 г. по адресу: г. Тобольск, площадь С. Ремезова, 10.

По материалам Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.