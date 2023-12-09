Как избежать мошенников при поиске работы, рассказали тюменцам

Перед Новым годом на ресурсах с объявлениями о работе появляется множество предложений: от продавцов новогодних товаров до аниматоров на роль Деда Мороза и Снегурочка. Но есть риск наткнуться на мошенников.

Адвокат Елена Финогенова рассказала, на что обратить внимание при поиске подработки. Так, должно насторожить, если работодатель предлагает что-либо оплатить или купить: обучение, курсы, форму.

Объявления, в которых предлагают очень высокую зарплату за работу курьером или аниматором, тоже тревожный сигнал. Звучат такие предложения привлекательно, но лучше пролистать.

Главное, по словам эксперта, при устройстве на любую работу, даже временную, - это заключение договора. Подработка обязательно должна быть оформлена официально, иначе велика вероятность того, что сотрудника оставят без обещанного заработка, а доказать, что он действительно честно трудился, не имея на руках документов, не получится, сообщает АиФ-Тюмень.