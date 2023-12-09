Единый операционный день хирургов-онкологов прошел в Тюмени

В Тюмени реализован проект по взаимодействию хирургов-онкологов ведущих онкологических центров России и тюменского медицинского центра онкологии "Медицинский город".

В рамках проекта на базе тюменского Медгорода, за день было выполнено 11 сложнейших операций в шести операционных одновременно. Специалисты совместными усилиями избавили пациентов от опухолей на ободочной, прямой кишке и печени, от саркомы бедра, гинекологических опухолей, а также выполнили онкопластическую операцию по удалению опухоли молочной железы с одномоментной пластикой молочной железы. В последней операции у пациентки в возрасте 38 лет участвовал хирург-онколог, пластический хирург ЦКБ Управления Делами Президента РФ, профессор Владимир Соболевский.

Московские хирурги отметили высочайший уровень оснащения операционных головного онкологического учреждения Тюменской области – МКМЦ "Медицинский город". Также они высоко оценили профессионализм тюменских врачей, уровень подготовки, сообщает Елена Лосева, пресс-секретарь Медицинского города (г. Тюмень).

Как отметил директор–главный врач МКМЦ "Медицинский город" профессор Расим Тамразов, подобные проекты способствуют повышению уровня оказания онкологической помощи в Тюменской области.