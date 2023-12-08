Воспитанники "Аванпоста" станут юнармейцами

В День героев Отечества, 9 декабря, в ТВВИКУ пройдет посвящение более 50 воспитанников центра "Аванпост" в ряды юнармейцев, сообщает пресс-служба центра.

В присутствии своих наставников, родителей, товарищей ребята произнесут клятву юнармейца: пообещают быть верными Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, чтить память героев, сражавшихся за Родину, быть достойными гражданами России. Каждый из ребят получит заветный значок и личную книжку юнармейца.

Торжественную церемонию откроет вынос флагов Российской Федерации, Минобороны и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ". Поприветствовать будущих юнармейцев приедут замдиректора депспорта ТО Андрей Кайзер, замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаил Багров и начальник Штаба Тюменского Регионального отделения, член Главного Штаба Всероссийского движения "Юнармия" Анастасия Попова.

В Тюменском реготделении "Юнармии" более 9 600 участников, 428 отрядов в 26 муниципалитетах Тюменской области. "Юнармия" воспитывает в молодом поколении чувство патриотизма, любовь к Родине, родной культуре и народу, верность, честность. Формирует нравственную позицию, раскрывает духовный потенциал личности.