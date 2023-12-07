Виртуальный концертный зал Тобольска – лучший в России

По итогам Всероссийского конкурса лучших практик виртуальных концертных залов зал Центр искусств и культуры Тобольска вошел в число лучших ВКЗ России. Он отмечен в номинации "Лучшая практика самостоятельного ВКЗ".
ВКЗ в Доме культуры "Синтез" – это один из первых виртуальных залов Тюменской области, он открыт в рамках нацпроекта "Культура" в 2019 году. На конкурс ВКЗ представил лучшие реализованные творческие проекты.
В Тюменской области сегодня функционируют 34 ВКЗ, 8 из них созданы в рамках нацпроекта "Культура". Залы позволяют делать искусство доступным для жителей всех муниципальных районов.
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