Виртуальный концертный зал Тобольска – лучший в России

По итогам Всероссийского конкурса лучших практик виртуальных концертных залов зал Центр искусств и культуры Тобольска вошел в число лучших ВКЗ России. Он отмечен в номинации "Лучшая практика самостоятельного ВКЗ".

ВКЗ в Доме культуры "Синтез" – это один из первых виртуальных залов Тюменской области, он открыт в рамках нацпроекта "Культура" в 2019 году. На конкурс ВКЗ представил лучшие реализованные творческие проекты.

В Тюменской области сегодня функционируют 34 ВКЗ, 8 из них созданы в рамках нацпроекта "Культура". Залы позволяют делать искусство доступным для жителей всех муниципальных районов.