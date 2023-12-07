Тотальный тест "Доступная среда" можно пройти до 10 декабря

Жителей Тюменской области приглашают проверить свои знания о доступной среде для инвалидов и пройти тест до 10 декабря на сайте акции. По результатам Тотального теста "Доступная среда" будет сформирован рейтинг по уровню вовлеченности субъектов Российской Федерации в мероприятия по созданию условий доступности социальной инфраструктуры и знаний по вопросам инклюзии.

Акция приурочена к Международному дню инвалидов и призвана привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью.

Член Комиссии при президенте РФ по делам инвалидов, художественный руководитель Центра социальной интеграции Диана Гурцкая:

Проведение подобных акций — действительно необходимость. Государство очень много делает для людей с инвалидностью во всех сферах. Такие инициативы, как Тотальный тест, являются значимыми для создания по-настоящему доступной среды. Благодаря Тотальному тесту "Доступная среда" люди с самыми разными формами инвалидности получают возможность комфортного совместного досуга, развития и работы вместе и наравне с людьми без инвалидности.

Организатором Общероссийской акции Тотальный тест "Доступная среда" выступает Ассоциация "АУРА-Тех". Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.