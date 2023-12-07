Тюменская область в числе лидеров добровольческого движения

09:00 07 декабря 2023
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В рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который проходит на ВДНХ, были озвучены результаты ежегодного мониторинга, проводимого Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ).

По результатам работы членов Ассоциации волонтерских и ресурсных центров добровольчества за 2023 год региональный координационный ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Тюменской области вошёл в ТОП-5 регионов с населением численностью более 2 миллионов человек.

Напомним, Тюменская область четвертый год входит в число лидеров рейтинга АВЦ, что говорит об эффективной, слаженной работе волонтеров нашего региона.

Высокая оценка стала для тюменских волонтеров лучшим подарком в День добровольца, который отмечался 5 декабря.

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