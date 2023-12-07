В Тюмени вручат детскую региональную премию "Золотой Нафаня"

Вручение премии пройдет в рамках Областного форума детских идей "Лидеры Мы вместе". Оба мероприятия состоятся 9 - 10 декабря 2023 года в детском центре "Ребячья республика".
Участниками мероприятий станут 200 детей, в числе которых участники смен в детских загородных лагерях и центрах, которые в течение 2023 года принимали участие в конкурсе за звание победителя в одной из 10 номинаций премии "Золотой Нафаня"; участники Областного форума детских идей "Лидеры Мы вместе"; делегация детей в количестве 50 человек, прибывших из Луганской Народной Республики, Краснодонского района.
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