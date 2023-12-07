Общественная палата и тюменский филиал "Защитников Отечества" договорились о сотрудничестве

Общественная палата Тюменской области и филиал фонда "Защитники Отечества" договорились о совместном участии в оказании помощи участникам спецоперации и их семьям, сообщили в фонде.

Соглашение о сотрудничестве на заседании совета Общественной палаты Тюменской области подписали руководитель филиала фонда Динара Поштаренко и председатель палаты Геннадий Чеботарёв.

"Спасибо за то, что вы оказываете нам поддержку, и самое главное – вы не безразличны и всегда держите руку на пульсе, – обратилась к членам совета Динара Поштаренко. – Спасибо за готовность совместно решать непростые проблемы и сложные вопросы, которые наши защитники Отечества, семьи погибших бойцов ставят перед нами".

По оценке руководителя фонда, вопросы оказания помощи касаются людей от мала до велика, среди них – и денежные вопросы, и вопросы реабилитации, увековечивания памяти, вовлечения ветеранов в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.