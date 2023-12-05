Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка решили провести в Тюмени

В начале марта 2024 года в Тюмени пройдет съезд региональных уполномоченных по правам ребенка, сообщила Мария Львова-Белова.

По словам омбудсмена, обсуждать специалисты будут поддержку семей:

Приедут уполномоченные из всех субъектов Российской Федерации. Так как следующий год объявлен президентом Годом семьи, будем обсуждать, как нужно поддерживать семьи, как нужно помогать, где есть какие-то проблемные зоны. Есть разные категории семей – и замещающие, и воспитывающие детей с инвалидностью, и многодетные. Я уверена, что те решения, которые мы выработаем совместно с профильными министерствами и ведомствами, лягут в основу изменений в законодательной сфере, в разных программах и системных решениях на уровне всей страны.