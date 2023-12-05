Детский омбудсмен заявила, что Тюменская область успешно реализует программу "Дети в семье"

Стратегическая программа "Дети в семье" успешно реализуется в Тюменской области, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, сообщает информцентр правительства ТО.

Программа направлена на сокращение количества детей, оставшихся без попечения родителей.

"У Тюменской области очень хорошие показатели. Это связано, прежде всего, с тем, что очень грамотно и комплексно ведется работа в семьях, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Потому что мы понимаем, что основная часть таких детей – это не сироты, когда у них погибли родители, а когда родители попали в кризисную ситуацию и не могут с ней справиться. В Тюменской области есть колоссальные наработки в этой сфере", - отметила Львова-Белова.