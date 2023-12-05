"Юные ратники" на ежегодном слете подведут итоги 2023 года

С 4 по 5 декабря на базе детского лагеря "Алые паруса" пройдет традиционный слет "Юные ратники", на котором подведут итоги 2023 года в сфере добровольной подготовки к военной службе Тюменской области. На мероприятии встретятся обучающиеся специализированных групп, юнармейцы и их руководители. Также в рамках слета пройдет сдача нормативов на нагрудный знак "Отличник подготовки к военной службе Тюменской области".

4 декабря курсанты, юнармейцы и их руководители посетят серию мастер-классов от педагогов и методистов регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" и инструкторов ЦРВСП "ВОИН". Один из мастер-классов проведет федеральный эксперт по военной-спортивной подготовке и патриотическому воспитанию Сергей Некрутов, он пообщается с руководителями из муниципалитетов о внедрении единой программы подготовки юнармейцев к военной службе.

Для кандидатов на получение нагрудного знака программа будет отличаться. В первый день им предстоит сдать теоретические и практические нормативы, которым они обучались более года. На первом этапе их ждет тестирование по вопросам тактической, огневой, строевой, физической и военно-медицинской подготовок, общевоинскому уставу. Второй этап проверит физическую подготовку кандидатов - они выполнят упражнения по системе функционального многоборья. Третий этап станет для ребят самым сложным – их ожидает решение ситуационных задач. Курсанты покажут свои знания и навыки в рукопашном бое, военной топографии, огневой, тактической, медицинской, строевой и туристической подготовках, инженерном деле. Нагрудный знак "Отличник подготовки к военной службе Тюменской области" могут получить не все, для этого необходимо сдать все нормативы на оценку выше, чем "удовлетворительно". Всего к награждению по итогу летних профильных смен представлены 56 курсантов из 15 муниципалитетов Тюменской области.

Второй день для всех ребят начнется с военно-тактической игры, в то время как руководители продолжат получать полезные знания и навыки на мастер-классах. После состоится акция "Свеча" с церемонией возложения цветов и гирлянд в рамках Дня воинской славы России "День начала контрнаступления советских войск под Москвой".

Завершением программы станет концерт "Летопись Слета юных ратников". На нём состоится вручение благодарственных писем, наград и переходящих кубков соревнований. В рамках мероприятия также наградят преподавателей и специалистов военно-патриотических объединений, которые внесли вклад в развитие военно-патриотического движения в Тюменской области.