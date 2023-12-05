Болельщики "Тюмени" в экодомах могут выиграть годовой абонемент на домашние матчи

Тюменское экологическое объединение и мини-футбольный клуб "Тюмень" разыграют годовой абонемент на посещение домашних турниров и другие призы за экологичные привычки и спортивный настрой.

В качестве поощрения тюменцы могут получить также футбольный мяч с автографами игроков клуба, эконабор от ТЭО, состоящий из хлопкового шоппера, кофера и ланч-бокса, эксклюзивный цветочный горшок, изготовленный в экодоме из вторичного материала. Также будут разыграны другие подарки от мини-футбольного клуба, регионального оператора и компании СИБУР.

"Результаты первого конкурса вдохновили нас на новые идеи подарков. Очень радует, что участники поддержали акцию и сдали в экодома почти 100 килограммов различного вторсырья. Надеемся, что в этот раз еще больше футбольных фанатов захочет познакомиться с концепцией экологичного образа жизни и присоединится к нашему розыгрышу", – отметили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Победителей определят 26 декабря при помощи генератора случайных чисел и имена опубликуют в соцсетях.

Новый сезон акции стартовал 1 декабря. Принять участие в конкурсе может каждый желающий. Для этого необходимо сдать не менее килограмма вторсырья в любой тюменский экодом, назвать кодовое слово МФК "Тюмень" и получить у администратора свой счастливый номер. Числа, которые и будут участвовать в розыгрыше, накопятся с каждым новым визитом в экодом: сколько раз вы посетите пункты приема сдавая вторсырьё, столько раз ваше имя появится в списке участников. Подробные условия акции размещены в официальном сообществе Тюменского экологического объединения в "ВКонтакте".