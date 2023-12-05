Тюменская область улучшила показатели по отсутствию вредных привычек

Чечня, Дагестан и Ингушетия лидируют в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек, в аутсайдерах - Хакасия, Еврейская автономная область и Камчатка, Тюменская область - на 50 месте, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом в рейтинге по отсутствию вредных привычек среди населения в 72 российских регионах рейтинговый балл вырос, в 11 – снизился. Наиболее существенный прирост рейтингового балла показали Московская и Тюменская области (по +11 баллов). Положительную динамику Подмосковья эксперты объясняют улучшением позиций по всем показателям, входящим в расчет рейтинга по отсутствию вредных привычек среди населения, Тюменской области — четырех показателей из шести и незначительным изменением двух других.

При расчете рейтинга исползовали данные официальной статистики и учитывали потребление табачных изделий, продажу алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотиками средствами и их аналогами.