В Тюменской области зафиксирован рост оборота общественного питания

По данным Росстата, за девять месяцев 2023 года тюменцы потратили в кафе, барах, ресторанах и других заведениях 28 млрд 65,3 млн рублей.

По сравнению с тремя кварталами прошлого года увеличение составило 7,8%. При этом заметный прирост показал сентябрь: на 14,5% больше, чем в первый осенний месяц 2022 года, и на 11,4% больше, чем в нынешнем августе.

Общий чек в этом месяце составил 3 млрд 442,6 млн рублей. Это рекорд в 2023 году, до этого лидировал май с показателем 3 млрд 240,3 млн рублей, сообщает Вслух.ру.

На заседании в Тюменской городской думе директор департамента потребительского рынка Елена Еремина сообщила, что в Тюмени "услуги общепита развиты очень активно, нормативные показатели давно превышены в два раза".