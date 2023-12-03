В Тюменской области зафиксирован рост оборота общественного питания

18:39 03 декабря 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

По данным Росстата, за девять месяцев 2023 года тюменцы потратили в кафе, барах, ресторанах и других заведениях 28 млрд 65,3 млн рублей.

По сравнению с тремя кварталами прошлого года увеличение составило 7,8%. При этом заметный прирост показал сентябрь: на 14,5% больше, чем в первый осенний месяц 2022 года, и на 11,4% больше, чем в нынешнем августе.

Общий чек в этом месяце составил 3 млрд 442,6 млн рублей. Это рекорд в 2023 году, до этого лидировал май с показателем 3 млрд 240,3 млн рублей, сообщает Вслух.ру.

На заседании в Тюменской городской думе директор департамента потребительского рынка Елена Еремина сообщила, что в Тюмени "услуги общепита развиты очень активно, нормативные показатели давно превышены в два раза".

Теги: Росстат
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2023