Мобильное социальное бюро работает в Тюмени

С февраля 2017 года на базе Тюменского регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" работает служба "Мобильное социальное бюро". В его составе – психологи, логопеды, инспекторы по охране детства, специалисты по социальной работе, воспитатели.

Специалисты бюро выезжают в муниципальные образования Тюменской области и учреждения г. Тюмени для проведения индивидуальных и групповых занятий, консультаций для родителей и детей по социально-психологическим, социально-педагогическим, культурно-досуговым, юридическим вопросам. Такая работа повышает доступность социальной помощи и поддержки семьям и детям, живущим в удаленных территориях.

Выезды проводятся в целях предоставления социальных услуг семьям с детьми, проживающим в отдаленных частях города. Проект реализуется в рамках комплекса мер Тюменской области "Формула безопасного детства", получившего грантовую поддержку Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По материалам РСРЦН "Семья" (г. Тюмень).