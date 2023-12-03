Объем покупок каждого тюменца вырастет на 20% через три года

В Тюмени и Тюменской области прогнозируют рост торгового оборота. Увеличение будет заметно уже в 2023 году. В Тюмени предполагают, что каждый житель по итогам нынешнего года потратит 404,2 тыс. рублей, то есть в среднем 33 тыс. 683, 33 рубля в месяц. За весь прошлый год траты составили 371,7 тыс. рубля на человека — 30 тыс. 975 рублей в месяц.

Дальше будет только больше. В 2024 году на покупки граждане могут потратить 432,3 тысячи рубля, в 2025-м — 459,2 тысячи рубля.

К 2026 году годовой чек тюменца может составить 490 тысяч рублей — на 20% больше, чем в уходящем году. Это 40 тысяч 833,33 рубля в месяц.

В Тюменской области также будет рост. В 2022 году жители оставили на кассах 479,4 млрд рублей. По прогнозу 2023 года — торговый оборот составит 550 млрд рублей. К 2026 году он увеличится до 675,1 млрд — 701,1 млрд рублей, сообщает Вслух.ру.